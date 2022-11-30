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    Instafest oluştur 2022: Spotify Instafest nedir, nasıl yapılır?

    Spotify, yıl içinde dinlediğiniz şarkıların özetiyle Instagram'da paylaşılabilecek bir festival görseli oluşturuyor. Peki Instafest nedir, nasıl paylaşılır? İşte detaylar...
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2022 - 09:57
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    Instafest oluştur 2022: Spotify Instafest nedir, nasıl yapılır?

    Çevrimiçi müzik dinleme platformu Spotify, yeni bir özellikle kullanıcılarının ilgisini çekti.

    Yılın son ayına girerken sosyal medya kullanıcıları, Instafest paylaşımlarıyla karşılaştı.

    Instafest adlı yeni bir uygulama, Spotify dinleme alışkanlıklarınıza göre sizin için bir müzik festivali posteri oluşturuyor.

    Spotify ile kullanılan Instafest nedir, nasıl kullanılır? İşte detaylar..

    Instafest oluştur 2022: Spotify Instafest nedir, nasıl yapılır? #1

    Spotify Instafest nasıl yapılır?

    Instafest'i kullanmak için aktif bir Spotify hesabına ihtiyacınız olacak.

    Adım 1:  www.instafest.app adresine gidin ve Spotify ile Giriş Yap'ı seçin

    Adım 2: Spotify oturum açma bilgilerinizi girin ve ardından Oturum Aç'ı seçin .

    Adım 3: Açılan gizlilik bilgilerini gözden geçirin ve Kabul Et'i seçin .

    Adım 4: Kişiselleştirilmiş dizinizi görüntüleyin ve aşağı kaydırarak ve Özelleştir başlığı altındaki seçeneklerden herhangi birini seçerek özelleştirin.

    Listedeki sanatçıları son dört hafta, altı hafta veya tüm zamanların en çok dinlenen sanatçılarını dinleme alışkanlıklarınıza göre değiştirebilirsiniz. İsterseniz grafiğin stilini değiştirebilir ve Spotify kullanıcı adınızı gizleyebilirsiniz.

    Adım 5: Festival grafiğinin altında Kaydet ve paylaş'ı seçin.

    Instafest oluştur 2022: Spotify Instafest nedir, nasıl yapılır? #2


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