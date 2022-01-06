Instagram, ana sayfa akışını değiştiriyor: 3 farklı seçenek sunulacak

Instagram'dan 2016'da kaldırılan "gönderilerin kronolojik olarak sıralanması" özelliği geri geliyor. Kullanıcılar, 3 seçenek arasından ana sayfa akışını değiştirebilecek.

2016 yılına kadar Instagram, ana akışta en son paylaşılan gönderiler en üstte olacak şekilde tarihe göre sıralıyordu.

Şu anda Instagram, etkileşime dayalı bir sıralama sunuyor. Uygulama; içeriği, kullanıcıların bu gönderilerle etkileşime girme olasılığına göre sıralıyor.

Instagram’ın etkileşime dayalı sıralama özelliği, şu ana kadar oldukça eleştirilmişti. Çünkü bu özellikle birlikte, ana akışta tıklama tuzağı makaleler veya okuyucuların dikkatini çekmek isteyen haber kuruluşları sıkça gösteriliyor.

Hatta etkileşime dayalı sıralamaların şiddet içeren, zehirli, yanlış ve politik olarak bölücü içeriğe öncelik verdiği de tespit edildi.

ANA SAYFA AKIŞI İÇİN 3 FARKLI SEÇENEK GELİYOR

Instagram CEO'su Adam Mosseri, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, ana sayfa akışının değişeceğinin sinyallerini vermişti. Şimdi yeni tasarımın detayları ortaya çıktı.

Instagram, ana sayfa akışı için kullanıcılara "Ana sayfa, Takip edilen ve Favoriler" olmak üzere üç farklı seçenek sunacak.

"Ana sayfa" seçildiğinde, kullanıcıların karşısına şu anda olduğu gibi etkileşime dayalı gönderiler çıkacak.

"Takip edilen" seçeneğinde ise ana sayfa akışısında kullanıcıların takip ettiği profillerin gönderileri kronolojik olarak sıralanacak.

“Favoriler”ise, kullanıcının sevdiği ve favori içerik oluşturucularının en son güncellemelerini sıralayacak.

Instagram CEO'su, yeni akış sisteminin şu anda test aşamasında olduğunu ve önümüzdeki haftalarda daha fazla kullanıcıya sunulacağını açıkladı.





