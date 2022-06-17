Instagram, ana sayfadaki videoları tam ekran gösterecek

Instagram, ana sayfadaki tüm videoları tam ekran göstermeye hazırlanıyor. Yeni özellik ile uygulama, TikTok'a daha çok benzeyecek.

Instagram başkanı Adam Mosseri, platformunun 2022 yılında videolara daha fazla odaklanarak TikTok'a benzeyeceğinin sinyallerini vermişti.

Geçen yılın başlarında Mosseri, Reels formatının bekleneni veremediğini ve TikTok'un daha önde olduğunu açıklamıştı.

Reels'te paylaşılan TikTok videolarının etkileşimini düşürecek olan Instagram, şimdi de ana sayfa akışını TikTok'a benzetmeye çalışıyor.

Videolar tam ekran olacak

Mark Zuckerberg’in Instagram hesabından yayınladığı bir hikâyeye göre, uygulamaya TikTok’a oldukça benzeyen tam ekran video özelliği gelecek.

Video açıklaması ile videoyu beğenmenize veya yorum yapmanıza izin veren düğmeler alt kısımda görünecek. Instagram logosu ve diğer düğmeler üst kısımda yer alacak.

Yeni özellik, şu anda sınırlı sayıdaki kullanıcılar için test aşamasına girdi. Bu nedenle siz de ana sayfanızda tam ekran olan videolara denk gelebilirsiniz.

Bakalım Instagram'ın TikTok'a benzeme planları, önümüzdeki aylarda meyvelerini verecek mi?