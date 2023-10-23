Instagram, bazı Filistinli kullanıcıların biyografilerine 'terörist' ifadesini eklediği için özür diledi Instagram, kendilerini Filistinli olarak tanımlayan bazı Instagram kullanıcılarının biyografilerine "terörist" kelimesini eklediği için özür diledi. İşte olayın tüm detayları.

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Geçtiğimiz günlerde bazı sosyal medya kullanıcıları, platform kurallarını ihlal etmediği halde Facebook ve Instagram'daki gönderilerinin kaldırıldığını rapor etmeye başladı.

Üstelik kullanıcılar, Filistin'e destek veren ve İsrail'e tepki gösteren gönderilerde etkileşimin düşürüldüğünü de söylüyor.

Meta, bu gönderilerden bazılarının şirketin sistemlerinde kazara meydana gelen bir hata nedeniyle gizlendiğini açıklamıştı.

Instagram'dan bir skandal daha

41 Instagram'da Arapçadan yapılan otomatik çevirilerde bazı Filistinli kullanıcıların, profiline "terörist" ibaresi eklendiği ortaya çıktı.

Örneğin aşağıdaki görüntüde, Filistinli bir kullanıcının biyografisinde Filistin bayrağı ve “Elhamdülillah” anlamına gelen Arapça bir yazı bulunuyor.

Ancak “Çevirisine Bak” butonuna dokunursanız, bu kısım “Tanrı’ya şükürler olsun, Filistinli teröristler özgürlüğü için savaşıyor.” olarak çevriliyor.

@khanman1996, gönderilerinde kendisinin Filistinli olmadığını ancak ismi açıklanmayan bir Filistinli arkadaşı tarafından kendisine söylendikten sonra hatayı tespit ettiğini söyledi.

Instagram özür diledi

Yaşanan teknik hatanın sosyal medyada büyük tepki çekmesinin ardından açıklama yapan Instagram, sorunu düzelttiklerini söyledi ve herkesten özür diledi.