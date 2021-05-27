Instagram beğeni sayısı nasıl gizlenir? Beğenme sayısı gizleme adımları

Instagram beğeni sayısı nasıl gizlenir? Beğenme sayısı gizleme adımları

Sosyal medya platformu Instagram, kullanıcılarına paylaşımlarına aldıkları beğeni sayısını gizleme seçeneği getirdi. Peki Instagram fotoğraflarındaki beğeni sayısı nasıl gizlenir? İşte adımlar...

Bir süredir beğeni sayılarını gizleme seçeneğini test eden sosyal medya platfromu Instagram, özelliğin aktif hale geldiğini açıkladı.

Instagram'ın ilk gününden bu yana kullanıcılar, paylaştıkları fotoğrafın ve diğer Instagram kullanıcılarının fotoğraflarına gelen beğenileri görebiliyordu.

Uygulamaya gelen büyük güncelleme ile birlikte artık kendi Instagram gönderilerinizde beğeni sayılarını göstermeyi gizleyebilecekler. Aynı zamanda aktif edildiği takdirde başkaların gönderilerindeki beğeni sayıları da görünmeyecek.

Haberin akabinde yeni özelliği denemek isteyenler, Instagram beğenileri nasıl gizlenir? sorusunu araştırmaya başladı. İşte Instagram beğeni sayısınız gizlemek için yapmanız gerekenler..

INSTAGRAM BEĞENİ SAYISI NASIL GİZLENİR?

Instagram'da gönderilerinizdeki beğeni sayılarını gizlemek için şu adımları izleyebilirsiniz:

Beğeni sayısını gizlemek istediğiniz gönderinin üzerindeki "Üç noktaya (...)" basın.

Açılan menüden "Beğenme Sayısını Gizle" seçeneğine tıklayın.

Artık diğer kişiler o gönderiye kaç beğeni geldiğini göremeyecek.

Beğeni sayısı gizlenen gönderilerin altında beğeni sayısı yerine "...ve diğer kişiler beğendi" yazıyor.