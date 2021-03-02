Instagram Canlı Oda özelliği nedir, ne işe yarar? Instagram Canlı Oda (Live rooms) nasıl kullanılır?

Instagram Canlı Oda özelliği nedir, ne işe yarar? Instagram Canlı Oda (Live rooms) nasıl kullanılır?

Sosyal medya platformları arasındaki rekabet artıyor. En popüler sosyal medya platformu olan Instagram, Clubhouse uygulamasının 'Canlı oda' özelliğini uygulamaya geçirdi.

Pandemi döneminde canlı yayınların artış göstermesi, konser, etkinlik, online eğitim, ve sohbetlerin uzaktan yapılması sosyal medya platformlarını yeni özellik arayışlarına itti.

Bu kapsamda, en sevilen sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, yeni bir özelliğini duyurdu. Instagram, son zamanlarda oldukça rağbet gören Clubhouse platformunun 'canlı oda' özelliğini kendi bünyesine ekleme kararı aldı.

Bu kararın ardından vatandaşlar tarafından ''Instagram canlı oda nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır?'' sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı.

Peki, Instagram Canlı Oda (Live rooms) özelliği nedir, ne işe yarar? Instagram Canlı Oda nasıl kullanılır? İşte, Instagram Canlı Oda özelliği ile ilgili tüm merak edilenler..

INSTAGRAM CANLI ODA ÖZELLİĞİ NEDİR?

Instagram'ın resmi olarak hayata geçirdiği Canlı Odalar özelliği sayesinde şimdiye kadar en fazla iki kişiyle yapılabilen canlı oturumlar artık aynı anda 4 kişiyle yapılabilecek. Önümüzdeki günlerde sesli sohbet özelliğinin de geleceği bildirildi.

Yeni özellik tüm dünyada kullanıma sunulacak olup tüm Instagram kullanıcıları tarafından erişilebilir olacak.

Instagram’ın yayınladığı blog yazısı, canlı yayın özelliğinin insanları bir ''talk show veya podcast'' başlatmaya, ''jam session'' düzenlemeye veya diğer içerik oluşturucularla iş birliği yapmaya teşvik etmesini umduğunu söylüyor.

INSTAGRAM CANLI ODALAR ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR?

Instagram Canlı Odaları kullanmaya başlamak için izlemeniz gereken adımlar şu şekildedir:

Uygulamayı açtıktan sonra ekranı sola kaydırın. Canlı kamera seçeneğine tıklayın ve bir başlık belirleyin. Oda simgesine tıklayarak misafirlerinizi ekleyin.

CANLI ODA ÖZELLİĞİ NE İŞE YARAR?

Canlı yayın, istenilen sayıda misafirle başlatılabilecek ve canlı bir oturum sırasında ek davetler gönderilebilecek. Canlı Odaya bir misafir eklendiğinde, takipçileri oturumun erişimini genişleterek bilgilendirilecek.

Canlı odalar özelliği, içerik oluşturucuların içeriklerini daha fazla yaymalarını sağlayacak. Bu özellik sayesinde yayın yapan hesaplar daha fazla etkileşim alacağı için gelirleri artış gösterecek. Rozet satın alma gibi özellikler de devreye girecek.