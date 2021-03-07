Instagram CEO’su: Beğenileri herkesten gizlemeye sıcak bakmıyoruz

Instagram CEO’su Adam Mosseri, beğeni sayılarının tamamıyla gizlenmesi fikrine sıcak bakmadığını söyledi.

Son yıllarda bir hayli popüler hale gelen Instagram, platformda bazı yeni özellikler test ediyor. Uygulamadaki kullanıcıların beğeni için birbirleriyle yarıştığının farkında olan şirket, kullanıcıların beğenilere değil gönderilere odaklanmasını istiyor.

Kullanıcılar arasındaki beğeni rekabetinin önüne geçmek isteyen şirket, paylaştığınız bir gönderiye gelen beğeni sayısını diğer kullanıcılardan gizleyen bir sistem üzerinde uzun süredir çalışıyordu.

Mavi tikli ve popüler hesaplar için aktif hale getirilen beğeni sayılarını kaldırma uygulaması, henüz standart hesaplarda uygulanmıyor.

INSTAGRAM CEO'SU: SICAK BAKMIYORUZ

Instagram CEO’su Adam Mosseri, beğeni sayısının kaldırılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Mosseri, beğeni sayılarını başkalarından gizli tutma fikrinin kutuplaştırıcı bir fikir olduğunu ve buna sıcak bakmadıklarını söyledi.

Mosseri, “Açıkçası, bu çok kutuplaştırıcı bir fikir. Şu anda bu özelliği, ilgilenmeyenlere değil; sadece ilgilenenlere sunabilmemizin mümkün olup olmadığını araştırmaya başladık. Bu yüzden önümüzdeki ay veya belki iki ay içinde, bizden daha fazlasını duymaya hazır olun.” ifadelerini kullandı.

Söz konusu değişiklik hayata geçerse kullanıcılar, Instagram’da yapılan paylaşımların menü kısmında “beğeni sayılarını göster” ve “beğeni sayılarını gizle” olmak üzere iki yeni seçenek görecek. Kısacası dileyen kullanıcılar, gönderilerdeki beğeni sayılarını takipçilerden gizleyebilecek.