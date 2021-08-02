Instagram çöktü mü? Instagram 'Daha sonra tekrar dene' hatası son dakika 2021

Instagram çöktü mü? Instagram 'Daha sonra tekrar dene' hatası son dakika 2021

Dünyaca ünlü fotoğraf paylaşım platformu Instagram'a erişim sağlanamıyor. Konuyla ilgili olarak kullanıcılar, Instagram çöktü mü, neden açılmıyor gibi sorulara yanıt arıyor.

Dünyaca ünlü fotoğraf paylaşma uygulaması Instagram'da 2 Ağustos Salı akşamı itibariyle erişim kısıtlaması yaşanıyor.

Kullanıcılar Instagram'da bir kez daha "Hata, Tekrar denemeden önce lütfen birkaç dakika bekle" uyarısı alıyor.

Bazı kullanıcılar takip ettikleri kişilerin hikayelerini göremiyor. Bazı ınstagram kullanıcıları ise hikayelerine bakan kişilerin tümünü görüntüleyemiyor.

Peki Instagram'a neden girilemiyor, kısıtlama mı geldi? İşte ayrıntılar..

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram kullanıcıları bu akşam saat 23:30'dan sonra erişim sorunu yaşadı. Instagram'a girenler "Hata! Tekrar denemeden önce lütfen birkaç dakika bekle." hatası alırkan siteye giriş yapamadı.

Konuyla ilgili resmi açıklama gelmedi. Twitter'da birçok kullanıcı "instagram çöktü mü?"merak ediyor.

Instagram'da geçici bir sorunun olduğu ve bu sorunun dünya genelinde yaşandığı belirtiliyor.

Kısıtlama sorunuyla günde çok fazla insanı takip ediyorsanız, bir yorumda konu ile alakasız çok fazla etiket kullandıysanız, fazla kişiye arkadaşlık isteği gönderdiyseniz ve bunların birçoğu kabul edilmediyse karşı karşıya kalınmaktadır.