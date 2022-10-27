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    Instagram çöktü mü? Instagram neden çöktü, ne zaman düzelecek?

    Instagram uygulamasını kullanan kullanıcılar "Instagram çöktü mü?" sorusunu sorgulatıyor. Peki Instagram çöktü mü, neden çöktü?
    • 27.10.2022 - 17:18
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    Instagram çöktü mü? Instagram neden çöktü, ne zaman düzelecek?

    Dünyaca ünlü sosyal medya platformu Instagram'da erişim problemi yaşanıyor. Video ve fotoğraf paylaşma platformu olan Instagram uygulamasında DM'lere erişilemediği açıklandı. Milyonlarca kullanıcısı olan Instagram'daki erişim problemi Türkiye'de yoğunlukla İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa'da yaşandı. Peki Instagram ne zaman düzelecek?

    Instagram çöktü mü, neden çöktü?

    Ülkenin pek çok bölgesinde yaşanan erişim probleminin ardından "Instagram çöktü mü?" sorusu merak edilmeye başlandı. Video ve fotoğraf paylaşma platformu olan Instagram'da yaşanan problemin sebebi merak edildi.

    Instagram tarafından henüz resmi bir açıklama gelmezken, sorunun ne zaman çözüleceği merak edildi. Resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.


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