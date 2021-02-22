Instagram, daha gelişmiş bir engelleme özelliği sunacak

Instagram, daha gelişmiş bir engelleme özelliği sunacak

Sosyal medya devi Instagram, engelleme seçeneklerini geliştirerek kullanıcılara sunacak. Yeni özellikle; engellenen bir kişinin, gelecekte açtığı tüm hesaplar da engellenmiş olacak.

Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım platformlarından Instagram, platformdaki güvenlik önlemlerini artırmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız haberimizde, Instagram'da DM kurallarını ihlal eden hesapların, artık bir süre mesaj göndermesinin yasaklanacağından ve ihlalin devam etmesi halinde hesapların kalıcı olarak silineceğinden bahsetmiştik.

YENİ ENGELLEME ÖZELLİĞİ

Instagram, gelecekte platforma ekleyeceği güvenlik önlemlerine bir yenisini daha ekliyor. Şirket yeni güncelleme ile, engellenen bir kullanıcının gelecekte oluşturacağı hesapların da engellenmesini sağlayacak.

Kısacası, Instagram üzerinden bir hesabı engellediğinizde, o kullanıcının yeni oluşturacağı tüm hesapları da engellemiş olacaksınız. Bu sistem, engel yedikten sonra yeni bir hesap oluşturarak, yeniden kullanıcılara ulaşan kişilerin planlarını da bozmuş olacak.

Bu noktada Instagram'ın, engellenen kullanıcının yeni hesaplarını nasıl takip edeceği konusunda ise herhangi bir bilgi yok. Ancak şirket, Facebook ve WhatsApp üzerinden aldığı verilerle bu konuya bir çözüm getirebilir.