Instagram, doğum günü paylaşımını zorunlu hale getiriyor

Sosyal medya platformu Instagram, kullanıcıların doğum günlerini paylaşmalarını zorunlu hale getirecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım platformlarından Instagram, son zamanlarda çocuk kullanıcıların gizliliği nedeniyle oldukça eleştiriliyor.

Daha önce, Instagram'ın çocuklar için özel bir sürümü üzerinde çalıştığını belirten şirket, şimdi de doğum günü paylaşımını zorunlu hale getiriyor.

Instagram, kullanıcıların profil oluştururken doğum günü tarihi girmesine zaten izin veriyordu, ancak yeni özellikle birlikte artık bu zorunlu olacak.

Açıklamalara göre bu karar, genç kullanıcıların daha güvenli ve özel bir deneyim yaşamasını sağlamak için alındı.

DOĞUM GÜNÜNÜ PAYLAŞMAYAN HESABINA GİREMEYECEK

Facebook’ta başkan yardımcılığı yapan Pavni Diwanji'nin açıklamalarına göre, doğum gününü paylaşmayan kullanıcıların Instagram’a girişi engellenecek.

Ayrıca, henüz doğum gününü girmemiş olan kullanıcılara yapması gerekenler hakkında bildirim gönderilecek.

Diwanji'ye göre doğum günü bilgisi, genç kullanıcıların korunmasını sağlayacak ve yaşlara göre reklam gösterilmesinde ve yaş sınırı olan gönderilerin görüntülenmesinde kullanılacak.

YAPAY ZEKA, SAHTE BİLGİLERİ İNCELEYECEK

Hemen aklınıza şu soru gelebilir: Doğum tarihimi yanlış girsem Instagram nasıl anlayacak?

Şirket, doğum günü konusunda yalan söyleme ihtimali olanlar için de bir yol geliştirdi. Açıklamalara göre, bir yapay zekâ sistemi gönderileri inceleyerek kullanıcıların doğum günü hakkında yalan söyleyip söylemediğini tahmin edebilecek.

Diwanji, bu kojnu hakkında şu ifadelere yer verdi: “Gelecekte teknolojimiz, belirttiğiniz yaşta olmadığınızı anlayabilecek ve szi yaşınızı doğrulamanızı sağlayacak olan seçenekleri içeren bir menüye yönlendirecek.”