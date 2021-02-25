Instagram eski kullanıcı adı nasıl, nereden bulunur? Instagram'da önceki kullanıcı adını görme 2021

Instagram'da kullanıcı adını değiştiren birini bulmak isteyenler nasıl yapacaklarına dair bilgileri araştırıyor. İşte birkaç adımda eski kullanıcı adını bulmanız için yapmanız gerekenler..

Instagram’da her kullanıcı oluşturmuş olduğu hesapta, daha önceden belirlemiş olduğu kullanıcı adına sahip oluyor. Instagram’da tüm kullanıcılar bu kullanıcı adını aratarak sizlere ulaşabiliyor.

Kullanıcı adını değiştirmek de yine sizin elinizde. Ancak değiştiren birisini bulmak zor gibi gelebilir.

Instagram bu zorluğu ortadan kaldıracak bir özelliğe sahip: Bu Hesap Hakkında..

Bu özellik stalk yapmanın yanı sıra dolandırıcı hesapları ifşa etmek için de kullanılıyor.

Yüksek takipçili hesapları satın alarak sahte ticaret yaptıktan sonra isim değiştirebiliyorlar. Ancak eski kullanıcı adını görme özelliği ile bu hesaplar artık kolayca ortaya çıkıyor.

Peki Instagram eski kullanıcı adlarına nasıl bakılır? Instagram'da geçmiş kullanıcı adı nasıl bulunur? İşte izlemeniz gereken birkaç adım..

INSTAGRAM ESKİ KULLANICI ADI NASIL BULUNUR?

Instagram’da kendi hesabınızda bu zamana kadar yapmış olduğunuz tüm kullanıcı adı değişikliklerinin neler olduğunu ve ne zaman yapıldığını hesap verileri ayarlarından görüntüleyebilirsiniz.

Ancak diğer Instagram kullanıcılarının bazılarınında bu zamana kadar yapmış olduğu tüm hesap kullanıcı adı değişikliklerine erişebilirsiniz.

Örneğin: onaylı hesaplar ve işletme hesapları..

INSTAGRAM ESKİ KULLANICI ADLARI NEREDEN BULUNUR?

Instagram’da bu zamana kadar yapmış olduğunuz tüm kullanıcı adı değişikliklerini ve bu değişikliklerin ne zaman yapıldığını dilediğiniz her an görüntüleyebilirsiniz.

Instagram’da kendi hesabınızda bu zamana kadar yapmış olduğunuz kullanıcı adı değişikliklerini görüntülemek için aşağıdaki adımları uygulayın.

1- Instagram hesabınıza mobil sayfa ya da web sayfası üzerinden giriş yapın.

2- Ardından profil kısmınıza gidin ve profil kısmınızda sol üst köşede yer alan ”Ayarlar” seçeneğine dokunun.

3- Sonra seçenekler menüsünde yer alan seçeneklerden ”Güvenlik” seçeneğine gidin.

4- Daha sonra gizlilik ve güvenlik başlığı altındaki seçeneklerden ”Verilerine Eriş” kısmına dokunun.

5- Karşınıza çıkacak olan hesap verileri kısmında profil bilgileri kısmında yer alan ”Önceki kullanıcı adları” seçeneğine gidin.

Bu adımların sonunda karşınıza profilinizde bu zamana kadar yapmış olduğunuz tüm kullanıcı adları listelenecektir.

INSTAGRAMDA BAŞKASININ ESKİ KULLANICI ADINI BULMAK İÇİN

Instagrama giriş yapın ve bakmak istediğimiz sayfanın profiline girin.

Yukarıda sağ köşede bulunan 3 noktaya tıklayın.

Çıkan ekrandan ' Bu Hesap Hakkında' yazısına basın. Karşınıza baktığınız profilin önceki kullanıcı adları çıkacaktır.