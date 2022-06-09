Instagram gönderi sabitleme: Fotoğrafların yerini 3 adımda değiştirin

Instagram, bir süredir üzerinde çalıştığı "gönderiyi başa tutturma" özelliğini kullanıma sundu. Peki Instagram gönderi sabitleme nedir, nasıl yapılır? Fotoğrafların yeri nasıl değiştirilir?

Son dönemlerde birçok yenilik için start veren Instagram, yeni bir özelliğini daha kullanıcılara sundu.

Instagram, gönderilerin kronolojik sıra ile kalmasına izin veriyordu.

Bu nedenle kullanıcılar öne çıkmasını istediği bir gönderiyi, üste taşıyamıyordu.

Instagram’a gelen yeni güncelleme ile birlikte kullanıcılar; paylaştıkları fotoğrafları, videoları veya Reels içeriklerini profillerin başına sabitleyebilecek.

Peki Instagram gönderi sabitleme nasıl yapılır? Detaylar burada...

Instagram 3 adımda gönderi sabitleme

Gönderi sabitleme özelliği için ilk olarak profilinize girin ve sabitlemek istediğiniz gönderiyi açın.

Daha sonra sağ üstteki üç noktaya dokunarak açılan menüden "Profiline tuttur" seçeneğine dokunun.

Bu işlemi yaptığınızda, artık paylaşım tarihi ne olursa olsun o gönderi profilinizde en başta görünecek.

Sabit gönderiyi kaldırmak istediğinizde de aynı işlemi yapmanız gerekecek.