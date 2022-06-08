Instagram, gönderi sabitleme özelliğini yayınladı

Instagram, herhangi bir paylaşımınızı profilinizin en üstüne sabitleyebileceğiniz yeni özelliğini kullanıma sundu.

Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım platformlarından Instagram, yıllardır Twitter'da kullanılan "sabitleme" özelliğinin bir benzerini uygulamaya ekledi.

ABD merkezli sosyal medya platformu, nisan ayında testlerine başladığı söz konusu özelliği artık tüm kullanıcılara açmış durumda.

Instagram’a gelen yeni güncelleme ile birlikte kullanıcılar; paylaştıkları fotoğrafları, videoları veya Reels içeriklerini profillerin başına sabitleyebilecek.

Instagram gönderi sabitleme nasıl kullanılır

Gönderi sabitleme özelliği için ilk olarak profilinize girin ve sabitlemek istediğiniz gönderiyi açın. Daha sonra sağ üstteki üç noktaya dokunarak açılan menüden "Profiline tuttur" seçeneğine dokunun.

Bu işlemi yaptığınızda, artık paylaşım tarihi ne olursa olsun o gönderi profilinizde en başta görünecek. Yeni özellik kademeli olarak yayınlandığından henüz size ulaşmamış olabilir.

Öte yandan Instagram, bu güncelleme ile birlikte Reels videolarının süresini de 90 saniyeye çıkardı.