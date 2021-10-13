Instagram hesabı nasıl şikayet edilir

Milyonlarca kullanıcı, Instagram hesaplarının nasıl şikayet edileceği ve kaç şikayet sonucu kapatılacağını sıklıkla araştırıyor. Peki Instagram hesapları nasıl şikayet edilir? İşte en basit yolu..

Instagram belirli topluluk kurallarına sahip bir sosyal medya sitesidir. Instagram kullanıcıların bu topluluk kuralları dışına çıkan veya benzeri problemlere yol açan hesapları şikayet etmesi mümkündür.

Kullanıcılar farklı sebeplerle bir hesabı şikayet edebilir.

Instagram hesabının nasıl kapatılacağı, hesabın nasıl şikayet edileceğini ve kaç şikayetle kapanacağı araştırılan konuların başında geliyor.

İşte Instagramda şikayet hakkında bilmeniz gerekenler...

INSTAGRAM HESABI NASIL ŞİKAYET EDİLİR?

Uygulamadan şikayet edilecek hesabın profiline girerek sağ üstte olan 3 noktaya tıklayıp “şikayet et” bölümüne tıklayın. Karşınıza çıkan 2 seçenekten (spam- uygunsuz) hangi sebeple şikayet ettiğinizi işaretleyip işlemi tamamlayabilirsiniz.

Instagram gönderileride şikayet edilebilir. Hesap şikayetin de yapılanların bir benzeri gönderi için yapılabilir. Şikayet edilecek gönderinin sağ üsttünde bulunan 3 noktadan “şikayet et” bölümüne tıklayıp uygun olanı seçerek şikayet edilir.

INSTAGRAM ŞİKAYET GEREKÇELERİ

Bir instagram hesabını şikayet etmek için birçok sebep bulunmaktadır. Bunların en temeli ve genel ifadesi hesabın topluluk kurallarına aykırı olmasıdır. Topluluk kurallarına aykırı olan hesap içinde şu kategorilerden en az birini barındırmaktadır:

Spam yani istenmeyen hesap olması

Uygunsuz içerik paylaşımı

Başka birini taklit eden sahte hesap olması

Uygulamayı kullanmak için yaş standardına uymaması. Yani 13 yaşından küçük olması.

İnstagram uygunsuz içerik paylaşımını da kendi içinde kategorilere ayırmaktadır. Bunlar:

Bundan hoşlanmadım seçeneği. Bu seçenek ile ekstra bir neden belirtmeden şikâyet etmek mümkündür.

Olumsuz davranışlara yönelimi teşvik eden; intihar, kendine zarar verme, yeme bozuklukları gibi sorunları kapsayan seçenektir.

Yasal düzenlemeye tabi tutulan ya da yasa dışı ürünlerin satışının yapıldığı hesaplar.

Cinsellik ya da çıplaklık gösterilen hesaplar veya gönderiler şikayet edilebilmektedir.

Nefret söylemi ve sembolleri

Şiddet ve tehlikeli örgütler

Zorbalık veya taciz

Fikri mülkiyet ihlali

Sahtekarlık veya dolandırıcılık

Yanlış bilgiler

Yukarıda belirtilen durumlarda en az birini içeren instagram hesabı şikâyet edilebilmektedir.

INSTAGRAM HESABI KAÇ ŞİKAYET SONRASI KAPATILIR?

İnstagram bir hesabı kapatmadan önce, kendi bünyesi altında bulundurduğu etik şartları ve prosedürlerinin değerlendirmesinden geçirmektedir.

Şikayet eden ve edilen hesabın takipçi sayılarını göz önünde bulundurarak hesap kapatma işlemi gerçekleştirir.

Takipçi sayıları haricinde şikayet eden hesapların gönderilerine, hesap kullanımlarının aktifliğine, takipçi sayılarındaki hesapların sahte hesap olup olmamasına bakmaktadır. Bu kriterlerin instagramın istediği kullanım şartlarına uyması durumunda şikayet edilen hesap kapatılmaktadır.

Bir Instagram hesabının kapanması için belirli bir şikayet sayısı yoktur.