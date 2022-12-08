Instagram, 'hesap durumu' özelliğini herkese açtı

Instagram, "Hesap Durumu" özelliği ile hesabınızın kapatılma veya banlanma riski ile karşılaştığında sizi bilgilendirecek.

Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulamalarından Instagram, yakında yeni özelliklerine kavuşacak.

Instagram, yeni özelliğini tüm kullanıcılar için yayınladı. "Hesap Durumu" özelliği sayesinde uygulama, kapatılma veya banlanma riski ile karşı karşıya olan hesapları uyaracak.

Instagram hesap durumu özelliği nedir

Hesap Durumu, paylaştığınız bir şeyin (yorumlar, gönderiler veya hikayeler gibi) Topluluk Kurallarına aykırı oldukları gerekçesiyle kaldırılıp kaldırılmadığını ve bunun hesabınızın kaldırılmasıyla sonuçlanma olasılığının olup olmadığını gösteriyor.

Herhangi bir içeriğiniz topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırılırsa, Instagram uygulamasında bildirim alırsınız. Özellikten faydalanabilmek için Ayarlar > Hesap > Hesap Durumu yolunu izleyin.