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    Instagram, hikaye süresini 60 saniyeye çıkardı

    Instagram, en popüler özelliği hikayeler için süreyi 15 saniyeden 60 saniyeye yükseltti.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2022 - 09:12
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    Instagram, hikaye süresini 60 saniyeye çıkardı

    Snapchat'ten aldığı hikayeler özelliğiyle oldukça popüler hale gelen Instagram, şimdilerde yeni bir değişiklik peşinde.

    Bildiğiniz gibi Instagram, 15 saniyeden uzun videoların tek parça olarak hikayede paylaşılmasına izin vermiyor ve uzun videoları 15 saniyelik parçalara bölerek ayrı hikayeler haline getiriyordu.

    Instagram hikaye süresi 60 saniyeye çıktı.

    Ancak şirket, bu durumu tamamen değiştirdi ve uzun hikayeler özelliğini kullanıma sundu. Bu özellikle birlikte, 60 saniyeye kadar videolar tek bir hikayede paylaşılabilecek.

    Türkiye dahil birçok pazarda 2021 yılından bu yana test edilen özellik, tüm kullanıcılara açıldı.

    Böylece 1 dakikadan kısa videolar çok daha akıcı bir şekilde izlenebilecek. 60 saniye üstündeki videoların ise parçalara ayrılma süreci devam edecek.

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