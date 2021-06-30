Instagram, hikayeler için link etiketlerini test ediyor

Instagram, hikayeler için link etiketlerini test ediyor

Instagram, kullanıcıların paylaştıkları hikayelere çıkartma şeklinde link ekleyebilmelerini sağlayan yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulamalarından Instagram, son yıllarda oldukça popüler hale gelen "Hikayeler" özelliğini geliştirmeye devam ediyor.

Şu anda Instagram Hikayeler'de paylaşılan linklere yukarı kaydırarak ulaşılabiliyor.

Ancak yeni özellikle birlikte, hikayedeki link çıkartma şeklinde görünecek ve kullanıcılar linke dokunduğunda ilgili web sitesi açılacak.

ÖZELLİK HERKESE AÇIK OLABİLİR

Şu anda Instagram’da paylaşılan hikayelere link eklemek için ya doğrulanmış bir hesabınızın olması ya da en az 10 bin takipçiye sahip olmanız gerekiyor.

Ancak gelen bilgilere göre şirket, etiket şeklindeki link ekleme özelliğini tüm kullanıcılarına sunacak.

Şu anda test aşamasında olan özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor.



