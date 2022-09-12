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    Instagram Hikayeler'deki ses sorunu çözülemedi

    Instagram, yeni bir sorunla gündemde. Kullanıcılar, Hikayeler'deki kapanmayan ses yüzünden şikayet ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 12.09.2022 - 12:00
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 12:02
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    Instagram Hikayeler'deki ses sorunu çözülemedi

    Snapchat'ten aldığı Hikayeler özelliğiyle oldukça popüler hale gelen Instagram, şimdilerde ses sorunlarıyla gündemde.

    Bazı Instagram kullanıcıları, hikayelerin sesini kapatmış olmalarına rağmen her yeni hikaye görüntülemelerinde sesin yeniden çalmasından şikayet ediyor.

    Uygulamayı kaldırıp yeniden yüklemek, oturumu kapatıp tekrar açmak veya telefonunuzu yeniden başlatmak gibi olağan adımların tümü, sorunu sadece geçici olarak düzeltiyor.

    Sorun henüz çözülmedi

    Sorunun uzun sürmesi halinde bir süre sonra hikaye görüntülemeleri düşebilir. Ancak şirketin kısa süre sonra sorunu çözmesi bekleniyor.

    Daha önce, Instagram Hikayeler sessize alındıktan sonra, bir sonraki görüntülenen hikayenin de sesi çıkmıyordu. Ancak şu an bu özellik aktif değil ve bu da kullanıcıların tepki göstermesine neden oluyor.

    Şimdilik konuyla ilgili Instagram'dan herhangi bir açıklama yapılmadı.

    instagram


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