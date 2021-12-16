Instagram hikayelere süre güncellemesi geliyor: Videolar bölünmeyecek

Instagram, en popüler özelliği hikayeler için süreyi 15 saniyeden 60 saniyeye çıkarmaya hazırlanıyor.

Snapchat'ten aldığı hikayeler özelliğiyle oldukça popüler hale gelen Instagram, şimdilerde yeni bir değişiklik peşinde.

Bildiğiniz gibi Instagram, 15 saniyeden uzun videoların tek parça olarak hikayede paylaşılmasına izin vermiyor ve uzun videoları parçalara bölerek ayrı hikayeler haline getiriyordu.

SÜRE 60 SANİYEYE ÇIKIYOR

Ancak şirket, yakında bu durumu tamamen değiştirecek uzun hikayeler özelliğini kullanıma sunacak. Bu özellikle birlikte, 60 saniyeye kadar videolar tek bir hikayede paylaşılabilecek.

Söz konusu özelliğin ne zaman kullanıcılara sunulacağı ise şimdilik bilinmiyor. Ancak şirketin testlere başladığını düşünürsek, özelliğin yayınlanması çok da uzun sürmeyecek.



