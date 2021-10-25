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Instagram IGTV kalktı mı, neden yok? Yeni özellik yolda...

Instagram IGTV kalktı mı, neden yok? Yeni özellik yolda...

IGTV butonunu göremeyen Instagram kullanıcılar, "IGTV neden yok, kaldırıldı mı" merak ediyor. İşte Instagram'ın IGTV kararı ve yerine gelmesi planlanan yeni özellik...