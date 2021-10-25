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Instagram IGTV kalktı mı, neden yok? Yeni özellik yolda...
IGTV butonunu göremeyen Instagram kullanıcılar, "IGTV neden yok, kaldırıldı mı" merak ediyor. İşte Instagram'ın IGTV kararı ve yerine gelmesi planlanan yeni özellik...
- Haber Merkezi
- 25.10.2021 - 16:55
Sosyal medya platformlarının en popüleri Instagram, kendini geliştirmeyi sürdürüyor.
3 yıl önce IGTV adıyla kullanıcılarına sunduğu video kısmı IGTV'nin yerini Reels aldı ve beklenen başarı sağlanamadı.
Bunun üzerine harekete geçen şirket yeni bir adım attı. Peki IGTV kaldırıldı mı, neden yok? İşte ayrıntılar...
INSTAGRAM IGTV KALDIRILDI MI?
Instagram TV (IGTV) 2017 yılında sunduğu özelliği umduğu başarıyı yakalamamasından dolayı kaldırdı.
IGTV'den elde edemediği başarıyı Reels kısa video özelliğinden sağlayan Instagram, şimdilerde IGTV yerine "Instagram TV" özelliğini getirecek.
Instagram TV, 60 dakika uzunluğa kadar içeriklerin dikey bir şekilde izlenmesine olanak sağlayacak.