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    Instagram, IGTV özelliğini kaldırdı

    Yaklaşık 3 yıl önce kullanıcılarının beğenisine sunulan IGTV, bekleneni veremeyince kaldırıldı. IGTV yerine, daha kullanışlı bir uygulama gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 25.10.2021 - 14:36
    • Güncelleme : 25.10.2021 - 14:39
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    Instagram, IGTV özelliğini kaldırdı

    Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım platformlarından Instagram3 yıl önce kullanıcıların beğenisine sunduğu IGTV'den oldukça umutluydu.

    Platformda bir çığır açması beklenen bu özellik, ne yazık ki bekleneni veremedi ve sessizce uygulamadan kaldırıldı.

    INSTAGRAM TV GELİYOR

    IGTV'den elde edemediği başarıyı Reels kısa video özelliğinden sağlayan Instagram, şimdilerde IGTV yerine "Instagram TV" özelliğini getirecek.

    Instagram TV, 60 dakika uzunluğa kadar içeriklerin dikey bir şekilde izlenmesine olanak sağlayacak.

    instagram tv

    KULLANICILAR PARA KAZANABİLECEK

    Instagram'ın yaptığı açıklamaya göre içerik üreticileri, Instagram TV üzerinden kazanç sağlayabilecek. Facebook'un 2022 sonuna kadar içerik üreticileri için ayırdığı 1 milyar dolarlık bütçe, Instagram TV için de kullanılacak.

    Kullanıcılar, IGTV'de yayınlanan içeriklere konum ve kişi etiketleyemiyordu. Platform tarafından gelen açıklamaya göre Instagram TV ile tüm bu sorunlar çözülecek.

    İçerikler, tıpkı Reels'de olduğu gibi dikey bir şekilde görüntülenecek ve ayrıca birçok filtre ve kırpma gibi özellikler de kullanıcılara sunulacak.

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