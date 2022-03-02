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    Instagram: iPad kullanıcıları şu anda önceliğimiz değil

    Instagram, yıllardır gelmeyen iPad uygulaması hakkında açıklama yaptı ve bunun bir öncelik olmadığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2022 - 11:50
    • Güncelleme : 02.03.2022 - 12:11
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    Instagram: iPad kullanıcıları şu anda önceliğimiz değil

    Yaklaşık 11 yıl önce piyasaya sürülen ve dünyanın en büyük sosyal medya platformları arasına giren Instagram, iOS ve Android işletim sisteminde hizmet veriyor.

    Uygulamanın iPad'lere özel bir sürümü olmaması nedeniyle kullanıcılar ya web üzerinden ya da Instagram'ın iPhone sürümü üzerinden uygulamaya erişebiliyor.

    Ancak bu durum, iPad'in büyük ekranı için optimize edilmeyen Instagram'ın deneyiminde soruna neden olabiliyor.

    INSTAGRAM: ÖNCELİĞİMİZDE YOK

    Instagram yöneticisi Adam Mosseri, yıllardır iPad'ler için bir uygulama bekleyen kullanıcıları üzecek bir açıklama yaptı.

    Mosseri, özel bir iPad uygulaması geliştirmeye değecek kadar çok iPad kullanıcısı olmadığını söyledi.

    ipad

    Instagram CEO'su, "Şu anda bu önceliğimizde yok. Bir gün iPad kullanıcıları yeterli büyüklüğe ulaşırsa özel bir uygulama geliştirmeyi düşünebiliriz. Ancak şimdi daha önemli şeylere odaklanmış durumdayız." dedi.

    Mosseri, Instagram geliştirici ekibinin oldukça meşgul olduğunu ve şu anda iOS, Android, web ve Instagram Lite platformlarını desteklemek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi.


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