Instagram, iPhone'lardaki ses sorununu giderdi

Instagram, özellikle Apple'ın iOS 15 güncellemesinden sonra ortaya çıkan ses problemini yeni güncellemeyle çözdü.

Apple, geçtiğimiz günlerde merakla beklenen İOS 15 güncellemesini desteklenen iPhone modelleri için kullanıma sunmuştu.

Yeni güncelleme ile iPhone'lara birçok yenilik eklenirken, aynı zamanda bazı sorunlar da ortaya çıktı.

Bu sorunlardan biri de Instagram Hikayeler'de yaşandı. Kullanıcılar, telefonlarının sesi açık olsa bile Instagram Hikayeleri’ni sessiz izlemek zorunda kaldı.

GÜNCELLEMEYLE SORUN GİDERİLDİ

Instagram’ın kullanıcılarına yaşattığı ses sorunu iOS 15 ile ortaya çıkmış gibi görünse de bazı kullanıcıların iOS 14’ten beri bu hatayı aldıklarını belirtmesi üzerine Instagram harekete geçti ve 206.1 sürüm güncellemesiyle sorunu giderdi.

Yeni Instagram güncellemesi, ses hatasını düzeltmenin yanı sıra iPhone 13 kullanıcılarının yaşadığı düzen sorunlarını da gideriyor.

Yeni çentik tasarımı nedeniyle Instagram uygulamasının üst çubuğu, yanlış bir şekilde iOS durum çubuğunun altına yerleştirilmişti.

Sürüm notları hangi hataların giderildiğinden bahsetmese de her iki sorunun da ortadan kalktığı doğrulandı.

