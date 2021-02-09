Instagram işletme hesabına nasıl geçilir? Instagram işletme profiline geçiş 2021

Instagram işletme profilleri firmalar için oldukça fazla verimli olan kurumsal profiller kurulmasına olanak sağlar. Peki kişisel instagram hesabı, nasıl işletme hesabına çevrilir? İşte detaylar..

Instagram işletme hesabı sayesinde instagram uygulaması size birçok farklı veriye ulaşma imkânı, diğer satıcıların profil ve ürün detaylarını sunmaktadır.

Instagram, iş profillerine bir analiz aracı sunar. Instagram Insights, içeriğinizin ve profilinizin nasıl bir performansı olduğunu, kime hitap ettiğinizi ve diğer birçok değerli ölçümü size söyleyebilir.

Bu nedenle işletmeler tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Peki kişisel instagram hesabı işletme hesabına nasıl çevrilir. İşte izlemeniz gereken adımlar..

INSTAGRAM İŞLETME PROFİLİNE NASIL GEÇİLİR?

Öncelikle bir işletme profiline geçtiğinizde iki özelliği kaybedersiniz:

Artık hesabınızı gizli yapamazsınız.

Birden çok Facebook profiline bağlanma yeteneği yerine Instagram hesabınızı işletmenizin Facebook sayfasına bağlarsınız.

Bu özellik dolayısıyla memnun kalmazsam iptal edebilir miyim diye düşünenler için iyi haber şu ki; Instagram İşletme Profilini istediğiniz zaman iptal edebilir ve dilediğinizde işletme profili olarak kullanmaya tekrar başlayabilirsiniz.

Kişisel instagram hesabınızı işletme veya içerik üretici hesabına çevirmek için izlemeniz gereken adımlar şöyle:

Öncelikle Instagram hesabınıza giriş yaparak "Ayarlar" bölümüne giriş yapıyorsunuz.

Ardından "Hesap" butonunu seçerek "İşletme profiline geç" butonu ile geçiş yaparak Instagram’ı işletme profili kullanabilirsiniz.

INSTAGRAM İŞLETME PROFİLİ NE İŞE YARAR?

Instagram’da İşletme Profiline geçiş yaparak hesabınızın istatistiklerini kontrol edebilir ve daha çok bilgi elde edebilirsiniz.

Bu bilgilere örnek vermek gerekirse; paylaşımlarınızı beğenenlerin sayısı, profilinizi görüntüleyenlerin sayısı, toplam etkileşime geçenlerin sayısı, en beğeni alan paylaşımlarınız, en çok yorum alanlar ve yaptığınız tüm paylaşımların detaylı etkileşimlerine ulaşabilirsiniz.

Instagram işletme profilleri firmalar için oldukça fazla verimli olan kurumsal profiller kurulmasına olanak sağlar.

Kurulan bu kurumsal profiller sayesinde müşterileriniz sizlere instagram üzerinden mesaj gönderebilmekte, internet sitenize daha kolay erişebilmekte, direk instagram üzerinden telefon numaranızı arayarak sizlere daha kolay iletişime geçebilmektedir.

INSTAGRAM İŞLETME PROFİLİNE GEÇİŞ 2021