Instagram keşfete nasıl düşülür? Instagram gönderilerini keşfete düşürme yöntemleri

Instagram kullanıcılarının sıklıkla merak ettiği detaylardan biri olan "Keşfet" bölümünde görünmek için bazı yöntemler mevcut. Peki gönderiler keşfete nasıl düşürülür? İşte yapmanız gerekenler..

İnstagram uygulaması dünya üzerinde en çok kullanıcıya sahip platformların başında gelmektedir.

Bu uygulama üzerinde kullanıcılar takipçi sayılarını artırmak ve gönderilerinin daha çok kişiye ulaşmasını sağlamak istemektedirler.

Bunun için tüm kullanıcıların görebildiği alan olan keşfet kısmına nasıl düşülebildiği merak edilen konular arasında yer almaktadır.

Peki Instagram'da keşfete düşmek için neler yapılmalı? İşte izlemeniz gereken yollar..

INSTAGRAM GÖNDERİLERİ NASIL 'KEŞFET'TE GÖRÜNÜR?

Instagram keşfet, ilginizi çeken ve popüler olan gönderileri gösteren bir bölümdür.

Kısacası, anlık olarak etkileşimi çok olan fotoğrafları, videoları, konuma göre hikayeleri ya da kullanıcıların paylaştığı hikayeleri gösteriyor.

Ayrıca bu bölüm, takipçi sayınızın artmasına ve hesabınızın popüler olmasına da katkı sağlayabiliyor.

ÖZGÜN İÇERİK

Her ne kategoride paylaşım yapıyorsanız yapın, içerikleriniz kaliteli, dikkat çekici ve insanları yönlendirmeli. Paylaşımı görecek kişi arkadaşlarına atmak veya yorumda etiketlemek istesin.

Böylelikle keşfete düşmekten çok yeni takipçi alma şansınız da artacak. İster mizah ister işletme sayfası olsun, dikkat çekici ve özgün içerikler paylaşmaya özen gösterin.

DOĞRU ZAMAN

Doğru zamanda ve doğru saatte gönderi paylaşmak önemli. Instagram kullanan kişiler, gün içinde hemen her saatte aktif olamamaktadırlar.

Her saatte aktif olamadıkları için paylaştığınız gönderileri hemen görüp beğeni ve yorum atamazlar. İşte bu yüzden takipçilerinizi iyi seçmeli, en çok ne zaman ve hangi saatler arasında daha fazla aktif iseler, o zaman gönderi paylaşmalısınız

Çünkü, o an daha fazla etkileşim gelecek ve keşfete düşme şansınız daha çok artacaktır.

İLGİ ALANI

Instagram uygulamasında keşfet bölümünde kimi zaman denk gelmiş olduğumuz gönderilerin altında “beğendiğin fotoğraflara göre” ifadesi yer almaktadır. Bunun sebebi ise keşfet bölümünde gözüken bu fotoğrafa benzer bir fotoğrafı daha önceden beğendiğiniz için sizlere tavsiye edilen bir gönderidir.

Ne tür keşfet bölümünde çıkmak istiyorsanız o sektöre ait gönderileri beğenmeyi, sayfaları takip etmeyi unutmayın.

Mesela giyim üzerine bir paylaşım yapıyorsanız, başta tekstil olmak üzere buna benzer birçok sayfanın gönderisini beğenerek ve bu sayfaları takip ederek kısa sürede sizlerin de gönderilerin keşfete düşmesini sağlayabilirsiniz.

VİDEO İÇERİK

Video içeriklerin keşfete çıkma ihtimali bir hayli yüksek. İnstagram videolu içeriklere oldukça önem veriyor.

Özellikle yeni gelen IGtv bölümü ile sayfanıza fark katabilirsiniz. Uzun süreli videoları IGtv de paylaşarak instagramın gözüne girmeyi başarabilirsiniz. Tabi ki de kaydırmalı post özelliğini de kullanmak şansınızı arttıracaktır.

KONUM BİLGİSİ

Instagram’da fotoğrafınızı paylaşırken konum eklemeyi ihmal etmeyin. Böylelikle insanlar sizin nerede fotoğraf çekildiğinizi öğrenebilir ve konumlarda yer alan gönderilerde de çıkmanız mümkün hale gelir.

HASHTAG

Yine keşfete düşebilmek için kullanıcıların paylaşımlarında etiket kullanmaları gerekmektedir. Böylece etiketlenen konuya ilgi duyan kullanıcılar keşfetlerinde yapılan paylaşımları görebilmektedirler.





