Instagram, kullanıcılara daha fazla reklam göstermek istiyor

Instagram, yakında uygulamaya daha fazla reklam alanı ekleneceğini duyurdu.

ABD merkezli teknoloji devi Meta, önümüzdeki aylarda devreye alacağı yeni reklam stratejisini duyurdu.

Instagram'ın çatı şirketi, artık uygulamada daha fazla reklam alanlarının olacağını da doğruladı. Artık kullanıcılar, daha fazla reklam görmek zorunda kalacak.

Instagram'da markalar, artık "Keşfet" bölümüne reklam verebilecek. Şirket, ayrıca bazı içerik oluşturuculara profil özet akışlarında gösterilen reklamlardan gelir elde etme şansı verecek.

Reels aralarına reklam geliyor

Instagram, popüler özelliği Reels için de bazı reklam formatları düşünüyor. Örneğin Reels aralarına 10 saniyelik atlanabilir reklamlar gelebilir.

Son olarak Instagram, hem ana sayfa akışında hem de hikayelerde artırılmış gerçeklik reklamlarına yer verecek.

Bu sayede kullanıcılar, sanal olarak ürünleri test edebilecek ve daha yakından inceleme şansına sahip olacak.