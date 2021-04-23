Instagram kullanıcılarına Postegro uyarısı: Veriler tehlikede

Instagram'da hesabı gizli olan kullanıcıların profillerinin görüntülenmesine olanak tanıyan Postegro, siber güvenlik sorunu yaşatıyor.

Postegro isimli bir uygulama, Instagram'da hesabı gizli olan kullanıcıların profillerini görüntülenmesini sağlıyor.

Şikayetvar’ın açıkladığı verilere göre, geçtiğimiz hafta kullanıcılar tarafından uygulama 200 bin kez görüntülendi ve şikayetleri yüzde 480 arttı.

Uygulamayla ilgili erişim sorunu, para iadesi, gizlilik ihlali gibi başlıca konularda sorun yaşayan kullanıcılardan bazıları, eski sevgilisi tarafından tehdit edildiğini söyleyerek, şikayet oluşturdu.

UYGULAMA NASIL ÇALIŞIYOR

Postegro uygulamasına Instagram hesabınızla giriş yaptığınızda, takip ettiğiniz ve profili gizli olan Instagram kullanıcılarının profilleri kopyalanıyor ve Postegro veritabanına kaydediliyor.

Başka kullanıcılar, Postegro'ya giriş yaptığında bu gizli profilleri görebiliyor. Kısacası uygulama, giriş yapan kullanıcılardan yüz binlerce gizli profili havuzunda depoluyor.

"POSTEGRO SİBER TEHDİT"

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, Postegro’nun siber tehdit olduğuna dikkat çekerek, nasıl çalıştığına yönelik bilgi verdi. Kesinlikle indirilip kullanılmamasını öneren Demircan, “Instagramın herhangi bir açığından yararlanmıyor, kullanıcı bu uygulamada kendi açığını kendisi yaratıyor. Siz sisteme Instagram kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra, profilinizin bir kopyasını kendi bünyesine alıyor, sistemden ayrılsanız ya da ileride profilinizi gizleseniz de başkaları görebiliyor.” diye konuştu.

Risklere dikkat çeken Demircan, “Ayrıca siz kullanıcı adı ve şifrenizi uygulamanın sahiplerine vermiş oluyorsunuz. Arkadaş listenizde eğer profili gizli olanlar varsa, uygulama sizin profiliniz üzerinden o hesaplara erişiyor, online olarak insanların paylaştıkları fotoğraf ve videoları gösteriyor.

Uygulamaya girdiğinizde aslında arkadaş listenizin tamamının profilini açmış oluyorsunuz. Yani ne kadar çok kullanıcı varsa sistem o kadar çok gizli profil görülebiliyor.” ifadelerini kullandı.

Mahremiyetin ortadan kalktığını belirten Demircan, “Uygulama birkaç gün önce kapandı. Ama farklı isimlerle çıkmaya başladı. Dünya genelinde böyle uygulamalara ciddi talep olduğu için kullanılmaya devam edecektir. Uygulama başlı başına siber tehdit, çünkü siz ‘bir arkadaşa bakıp çıkacağım’ diyerek kuruyorsunuz.

"UYGULAMA AZMETTİRİCİ OLUYOR"

Instagram hesabınızla giriş yaptığınız zaman herkesi riske atmış oluyorsunuz. Arkadaş listenizin içerisinde eğer erkek arkadaşıyla sorun yaşayan, boşandığı eski eşiyle sıkıntısı olan, kan davası devam eden insanlar varsa uygulama arka planda azmettirici gibi oluyor. Sizin tüm mahremiyetinizi, gizli hayatınızı farklı farklı insanların eline veriyor.” dedi.

"ÇOCUKLAR İÇİN DE TEHDİT"

Çocukların paylaştığı fotoğrafların kötü niyetli kişilerin eline geçebileceğini söyleyen Demircan, “Çocuklar için de büyük bir tehdit. Çünkü artık birçoğunun Instagram hesabı var. Çoğu da ailesinin onayıyla hesap açıyor. Hesaplar gizli olarak fotoğraflar paylaşılıyor.

Bu fotoğraflar alınıp kötü niyetle kullanılabilir, pedofiliyi, siber zorbalığı, cinsel tacizi tetikleyebilir. Aileler, çocuklarının takip ettiği kişileri iyi kontrol etsin. Çünkü bu kişilerden herhangi bir tanesi uygulamayı kurduysa çocuğumuzun hesabı da maalesef risk altında.” diye konuştu.

"BTK İNCELEME BAŞLATMALI"

Sosyal medya hesaplarının kişiyi tanımladığını aktaran Demircan, “Sosyal medyadaki hesaplarımızın böyle uygulamalarla hızlı bir şekilde yayılıyor olması KVKK kapsamında suç olabilecek ve incelenmesi gereken bir konu olabilir. Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında konuyla alakalı inceleme başlatması çok doğru olacaktır.” diye konuştu.