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    Instagram medya kalitesi artırma nasıl yapılır

    Instagram'da gördüğünüz fotoğrafların veya videoların kalitesini nasıl artırabileceğinizi anlattık.
    • Haber Merkezi
    • 21.04.2022 - 13:09
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 13:33
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    Instagram medya kalitesi artırma nasıl yapılır

    Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım platformlarından Instagram, kullanıcılara çeşitli ayar seçenekleri sunuyor.

    Örneğin uygulama, veri tasarrufu için yüksek çözünürlüklü bazı videoları veya fotoğrafları kullanıcılara daha düşük kalitede gösteriyor.

    Instagram uygulamasındaki basit bir ayarla, gördüğünüz fotoğrafların veya videoların kalitesini artırabilirsiniz.

    INSTAGRAM GÖRÜNTÜLENEN MEDYA KALİTESİNİ ARTIRMA


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