Instagram notlara müzik ekleme özelliği geldi Yeni yayınlanan özellikle, artık Instagram'da durum güncellemesi alanından müzik paylaşmak mümkün oldu.

Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulamalarından Instagram, yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda Instagram DM kutusuna giriş yapan kullanıcılar, yeni bir sekmeyle karşılaşmaya başlamıştı.

Notlar olarak isimlendirilen bu bölümde kullanıcılar, mesajlara notlar bırakabiliyor. Bu notlar ise takipçileriniz tarafından görülebiliyor.

Instagram’a eklenecek notlar 60 karakteri geçemiyor ve yeni bir not yazıldığında, önceki not otomatik olarak siliniyor.

Artık müzik de eklenebilecek

Yeni yayınlanan özellikle, artık Instagram'da durum güncellemesi alanından müzik paylaşmak mümkün oldu.

Güncellemeye göre; notlar alanına müzik ekleyen kullanıcılar, istedikleri bir müziğin 30 saniyesini burada yayınlayabilecek.

DM sayfasına gelerek profil fotoğrafınızın yanındaki "artı" sekmesine dokunmanız yeterli. Açılan ekranda not yazılan yerin hemen altında bir müzik simgesi yer alıyor. Kullanıcılar, bu kısımdan diledikleri müziği ekleyebiliyor.