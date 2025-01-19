Instagram, profil sayfalarının tasarımı değiştirdi

Haber Merkezi

Sosyal medya devi Instagram, yıllardır süregelen kare formatını tarihe gömüyor.

Instagram CEO'su Adam Mosseri, yaptığı açıklamada, profil ızgaralarının artık kareler yerine dikdörtgen olacağını duyurdu. Bu değişiklik, bu hafta sonu itibarıyla uygulamaya eklendi.

NEDEN DİKDÖRTGEN

Mosseri, bu değişikliğin nedenini açıklarken, günümüzde Instagram'a yüklenen içeriklerin çoğunun dikey formatta olduğunu belirtti.

"Kare fotoğraflar Instagram'ın mirasıdır, ancak artık çoğu içerik dikey olarak yükleniyor." diyen Mosseri, "Bu içerikleri karelere sığdırmak için kırpmak can sıkıcı." ifadelerini kullandı.

Mosseri, bu değişimin bazı kullanıcılar için "can sıkıcı" olabileceğini kabul etse de uzun vadede insanların fotoğraf ve videolarının daha iyi görünmesinden memnun kalacaklarını düşünüyor.

DAHA ÖNCE TEST EDİLMİŞTİ

Instagram, bu değişikliği ağustos ayında sınırlı sayıda kullanıcı üzerinde test etmişti. Test sonuçlarının olumlu olması üzerine, dikdörtgen formata geçiş kararı alındı.

Instagram ayrıca, Reels akışında arkadaşlarınızın beğendiği videoları görebileceğiniz yeni bir alan eklediğini duyurdu.

Bu özellik, kullanıcıların yeni içerikler keşfetmesine ve arkadaşlarıyla etkileşim kurmasına yardımcı olacak.