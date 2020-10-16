Instagram Reels nedir? Reels özelliği nasıl kullanılır? Reels video çekme ipuçları...

Sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'ın yeni özelliği Reels, büyük ilgi görüyor. Ses ve müzik içeren kısa videolar çekmeyi sağlayan Reels özelliği nasıl kullanılır merak ediliyor.

Farklı içerik formatlarına sahip olan Instagram, son zamanlarda hızla popüler hale gelen TikTok’un hızlı keşfetme sayfasını da içerik formatlarına dahil etti. Peki Instagram Reels nedir, nasıl kullanılır?

INSTAGRAM REELS NEDİR?

Temel mantığı TikTok ile aynı olan Instagram Reels, kullanıcılarına 15 saniyelik kısa videolar oluştururak Instagram Müzik aracılığı ile müzik eklenebilen videolar paylaşma imkanı sunan bir içerik formatıdır. IGTV içerikleri gibi, Reels içerikleri de Keşfet ekranında kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Instagram Reels’e gösterilen ilgi neticesinde yeni gelen güncelleme ile Reels için Instagram uygulamasında özel bir sekme açılmıştır. Bu sayede kullanıcılar tek dokunuş ile Reels videolarına ulaşabilmektedir.

REELS VİDEOSU NASIL ÇEKİLİR?

Reels, Instagram kamerasında 15 saniyeye kadar kısa videolar kaydetmenize ve düzenlemenize olanak tanır. Instagram Reels videolarına efektler ve müzik ekleyebilir veya kendi orijinal sesinizi kullanabilirsiniz.

Instagram uygulamasından bir Reels videosu kaydetmek için:

Instagram ana sayfasında sol üst kısımdaki kamera simgesine dokunun veya ana sayfayı herhangi bir yerden sağa kaydırın. Ekranı aşağıdaki Reels’e gelene kadar kaydırın.

Video kayıt simgesine uzun dokunun veya kayda başlamak için dokunun ve klibi bitirmek için tekrar dokunun. Film rulonuzdan bir video eklemek için sol alttaki film rulosu simgesini kullanabilirsiniz.

Kaydettiğiniz önceki videoyu izlemek, kırpmak veya silmek için sol ok simgesine dokunun.

Reels’e çıkartma, çizim ve metin eklemek veya hazırladığınız Reels videosunu cihazınıza indirmek için sağ ok simgesine dokunun. Metnin görünmesini istediğinizde düzenlemek için alttaki kaydırıcıyı kullanın.

Kapak fotoğrafınızı değiştirmek ve bir başlık yazmak için sağ ok simgesine ve ardından Kapak ibaresine dokunun. Videonuzu Keşfet yerine Hikayeler’de paylaşmak istiyorsanız en üstteki Hikayeler’e dokunun.

Paylaş’a ve ardından Bitti’ye dokunun.

REELS VİDEOSU DÜZENLEME ARAÇLARI NELERDİR?

Instagram Reels çeşitli araçlar sunuyor. İşte Instagram Reels'in düzenleme araçları;