Instagram Reels yayınlanınca Facebook hisseleri fırladı

Facebook'un hisseleri, Instagram'a TikTok benzeri "Reels" özelliğinin gelmesiyle sıçrama yaptı.

Son zamanlarda ABD Başkanı Donald Trump'ın baskısını iyiden iyiye hisseden Çinli video platformu TikTok, diğer sosyal medya platformlarının da ilgisini çekmeye devam ediyor.

Instagram, geçtiğimiz günlerde TikTok'un en iyi özelliği olan video düzenleme aracını "Reels" adıyla kullanıma sunmuştu.

Instagram Reels hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki haberimize göz atabilirsiniz.

FACEBOOK HİSSELERİ FIRLADI

Sosyal medya platformu Facebook'un hisseleri, şirketin TikTok benzeri özelliğini kullanıma açtığını açıklamasının ardından yüzde 6'dan daha fazla artarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

FACEBOOK ÖNEMLİ BİR PAY ALABİLİR

TikTok'un, ABD'de 100 milyon dolayında kullanıcısı bulunuyor. Yatırımcılar, Facebook'un yeni uygulama ile bu pazardan önemli bir pay alabileceği beklentisiyle alıma geçince, Facebook hisseleri yüzde 6,43 artışla 256,06 dolara kadar yükseliş kaydetti.

Intagram'ın, Reels özelliği ile TikTok'a rakip olup olamayacağını ise zaman gösterecek.