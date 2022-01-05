Instagram story hatası: Hikayeme bakanlar görünmüyor diyorsanız...

Instagram kullanıcıları paylaştıkları hikayelere bakanları göremediklerinden şikayet ediyor. Peki story izleyenler neden gözükmüyor? İşte Instagram'ın yeni güncellemesi...

Kimseye gizlememe rağmen instagram hikayeme kimlerin baktığını göremiyorum diyorsanız, yalnız değilsiniz.

Hatta başka hesaplardan bakıyorsunuz ama yine kimlerin baktığı gözükmüyor...

Hikaye atar atmaz, izleyenleri incelemeye geçenler için kötü bir haberimiz var.

Instagram uygulaması yeni yıla güncellemeyle girdi. Birçok kişi instagram hesaplarında story olarak tanımlanan hikaye bölümündeki problemi araştırıyor. Milyonlarca kişinin hikaye görüntülenme sayısı görünmüyor ve hikayelerini kimse görmüyor.

Peki ama instagram hikayemi neden kimse görmüyor? İşte instagram hikaye bakanlar görünmüyor hatasına dair bilgiler…

INSTAGRAM HİKAYEME BAKANLAR NEDEN GÖRÜNMÜYOR?

Instagram’da yaşanacak olan yeni güncelleme sebebiyle story bölümüne bakanlar görünmüyor. Instagram yeni güncellemesini bazı kullanıcılar da deniyor. Fakat bu özelliğin kalıcı olup olmayacağı bilinmemektedir.