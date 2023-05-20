Instagram, Twitter'a rakip bir uygulama yayınlayacak Instagram'ın sahibi Meta şirketi, Twitter ile rekabet edecek metin tabanlı bir uygulama çıkarmayı planlıyor.

Instagram'ın sahibi Meta şirketinin, Twitter'a rakip olacak metin tabanlı bir uygulama çıkarmayı planladığı ve platformun haziran ayı gibi piyasaya çıkabileceği bildirildi.

Kaynaklara göre şirket, şirket şu anda uygulamayı ünlüler ve influencer'larla test ediyor. Bu kişilerden biri, uygulamanın aylardır bazı içerik oluşturucuların kullanımına açıldığını söyledi.

Yeni uygulama, ağırlıklı olarak Instagram'ın altyapısını kullanacak. Instagram ile entegre olacak merkeziyetsiz platfom, Mastodon gibi diğer bazı uygulamalarla da uyumlu çalışacak.

Hesaplar bağlanabilecek

Ayrıca uygulama, Instagram'dan ayrı olacak ancak kullanıcıların hesaplarını birbirine bağlamasına olanak tanıyacak.

Instagram'ın Twitter benzeri yeni uygulaması hakkında şimdilik başka bir detay yok.