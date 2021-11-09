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    Instagram ücretli abonelik sistemi Türkiye'ye geliyor: İşte fiyatı

    İçerik üreticilerinin doğrudan gelir elde edebilmesini sağlayan abonelik sistemi, ülkemizdeki Instagram kullanıcılarına da sunulacak.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2021 - 15:44
    • Güncelleme : 09.11.2021 - 16:26
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    Instagram ücretli abonelik sistemi Türkiye'ye geliyor: İşte fiyatı

    Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram, reklam gelirlerine ek olarak yeni bir gelir yöntemini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

    YouTube ve Twitch gibi platformların da kullandığı ve kullanıcıların içerik üreticilerine doğrudan bağış yapabileceği sistem, Instagram uygulamasına eklenecek.

    ÜCRETLİ ABONELİK DÖNEMİ

    Şimdilik ABD kullanıcılarına sunulan özellik, belirli ücretler karşılığında içerik üreticilerine abone olmanızı sağlayacak.

    Böylece üreticiler, abonelere özel içeriklerle standart kullanıcılardan ayırmış olacak.

    Instagram ücretli abonelik sistemi Türkiye ye geliyor: İşte fiyatı #1

    TÜRKİYE'YE DE GELECEK

    Söz konusu özellik, ülkemizdeki kullanıcılara da sunulacak. Hatta Instagram, şimdiden abonelik sisteminin ülkemizdeki fiyatlarını da duyurdu.

    Buna göre, 4 farklı abonelik için aylık 10.99TL fiyat etiketi belirleyen Instagram, farklı aboneliklerde farklı özellikler sunacak.

    instagram

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