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    Instagram veri arşivi indirme nasıl yapılır

    Instagram'da verilerinizin bir kopyasını nasıl indirebileceğinizi anlattık.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2022 - 16:46
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 17:18
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    Instagram veri arşivi indirme nasıl yapılır

    Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım platformlarından Instagram, hesap hareketlerini ve verileri depoluyor.

    Kullanıcılar, hesaptaki tüm verilere tek bir yerden erişip kontrol edebiliyor. Bunun için Instagram hesabınızdan verilerinizin bir kopyasını talep etmeniz gerekiyor.

    Veri talep ettikten sonra, aşağıdaki tüm bilgilerin yer aldığı arşiv, e-posta adresinize gönderiliyor.

    DM ile gelen fotoğraf ve videolar

    • Post olarak gönderdiğiniz fotoğraf ve videolar
    • Profil fotoğrafınız
    • Hikayeleriniz
    • Yorumlarınız
    • Takip ettiğiniz kişiler
    • Beğenileriniz
    • Mesajlarınız
    • Profil bilgileriniz
    • Ayar bilgileriniz
    • Aramalarınız

    INSTAGRAM VERİ ARŞİVİ İNDİRME - YOUTUBE


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