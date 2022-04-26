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- Instagram veri arşivi indirme nasıl yapılır
Instagram veri arşivi indirme nasıl yapılır
Instagram'da verilerinizin bir kopyasını nasıl indirebileceğinizi anlattık.
- Haber Merkezi
- 26.04.2022 - 16:46
- Güncelleme : 26.04.2022 - 17:18
Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım platformlarından Instagram, hesap hareketlerini ve verileri depoluyor.
Kullanıcılar, hesaptaki tüm verilere tek bir yerden erişip kontrol edebiliyor. Bunun için Instagram hesabınızdan verilerinizin bir kopyasını talep etmeniz gerekiyor.
Veri talep ettikten sonra, aşağıdaki tüm bilgilerin yer aldığı arşiv, e-posta adresinize gönderiliyor.
DM ile gelen fotoğraf ve videolar
- Post olarak gönderdiğiniz fotoğraf ve videolar
- Profil fotoğrafınız
- Hikayeleriniz
- Yorumlarınız
- Takip ettiğiniz kişiler
- Beğenileriniz
- Mesajlarınız
- Profil bilgileriniz
- Ayar bilgileriniz
- Aramalarınız