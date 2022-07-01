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    Instagram video gönderileri Reels olarak paylaşılacak

    Meta, TikTok ile rekabet etmek için Instagram ve Facebook Reels’e yeni özellikler ekleyecek. Artık video gönderileri, Reels olarak yayınlanacak.
    • Haber Merkezi
    • 01.07.2022 - 14:49
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    Instagram video gönderileri Reels olarak paylaşılacak

    Instagram, geçtiğimiz yıl TikTok'un en iyi özelliği olan video düzenleme aracını "Reels" adıyla kullanıma sunmuştu.  Ancak beklenen ilgiyi görmeyen Reels, bazı değişikliklere uğradı.

    Bu yılın başlarında Instagram CEO'su Adam Mosseri, Reels formatının bekleneni veremediğini ve TikTok'un daha önde olduğunu açıklamıştı.

    Instagram, şimdilerde yeni bir özellik üzerinde daha çalışıyor. Sosyal medya platformu, etkileşimi artırmak için artık video gönderi paylaşımlarını reels formatına dönüştürek.

    Şu anda test aşamasında olan yeni özelliğin, önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulması bekleniyor.

    reels

    Amaç daha fazla etkileşim

    Meta sözcüsü, Instagram’daki video deneyimini basitleştirme ve iyileştirme çabalarının bir parçası olarak bu özelliğini test ettiklerini açıkladı.

    Bu sayede Instagram, tüm videoları reels sayfasına yönlendirerek videolardan daha fazla etkileşim almayı umuyor.


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