Instagram, web sitesindeki hikayeler tasarımını yeniledi

Instagram, masaüstü web sitesinden hikayeleri izlemek isteyenler için daha gelişmiş bir tasarımı kullanıma sundu.

Hikayeler özelliğini kendi bünyesine katarak bir anda popüler hale getiren Instagram, kullanıcılara yeni seçenekler sunmaya devam ediyor.

Bildiğiniz gibi şu anda paylaşılan hikayeler, Instagram'ın masaüstü web sitesinden izlenebiliyor. Ancak sosyal medya devi, çok daha kullanışlı bir arayüz kullanıma sundu.

Geçtiğimiz haftalarda test edilen yeni görünümde, Instagram hikayelerinin tüm sayfayı kaplayan mevcut tek döşemeli tasarım yerine çok daha farklı bir arayüze kavuşacağını sizlerle paylaşmıştık.

Yeni tasarımda, açılan hikaye ekran ortasında büyük bir şekilde yer alıyor ve önceki ve sonraki hikayeler de aynı ekranda gösteriliyor.

YENİ KÜÇÜK DETAYLAR VAR

Bu tasarım şekli, kullanıcıların izledikleri medyayı kontrol etmelerini kolaylaştırıyor. Ayrıca bu sayede geniş ekran tam olarak kaplanmış oluyor.

Instagram Hikayeler için yenilenen tasarım ile birlikte duraklatma / oynatma ve ses kapatma düğmeleri de eklenmiş durumda.

Bunların yanı sıra, mobildeki gibi hikayelere doğrudan cevap vermenizi sağlayan bir seçenek de yeni tasarımla kullanıcılara sunuluyor.

Yeni tasarım aktif hale geldiğinde ise kullanıcıların herhangi bir işlem yapması gerekmeyecek. Yalnızca instagram.com adresine gidip, herhangi bir hikayenin üzerine tıklamanız yeterli.

