​Instagram yeni Reels özelliklerini duyurdu

Instagram, kısa sürede en popüler özelliklerinden biri haline gelen Reels için üç özellik birden duyurdu. İşte Reels'e gelen yeni özellikler.

Son zamanlarda ABD Başkanı Donald Trump'ın baskısını iyiden iyiye hisseden Çinli video platformu TikTok, diğer sosyal medya platformlarının da ilgisini çekmeye devam ediyor.

Instagram, geçtiğimiz günlerde TikTok'un en iyi özelliği olan video düzenleme aracını "Reels" adıyla kullanıma sunmuştu.

YENİ ÖZELLİKLER EKLENDİ

Son güncelleme ile birlikte Instagram Reels’e ses arama, ses kaydetme ve DM üzerinden ses sayfalarını paylaşma gibi yeni özellikler eklendi. Peki bu özellikler ne işe yarıyor? Gelin bu sorunun cevabına yakından bakalım.

Ses Arama: En yeni müzik ve sesleri takipte kalabilmek adına, yeni müzikler arasında keşif ve arama yapmak için "Senin İçin" ve "Trending" gibi yeni sekmeler eklendi.

Ses Kaydetme: Kolayca erişebilmek ve Reels oluştururken kullanmak için ses kaydedebileceğiniz bir özellik geldi.

DM Üzerinden Ses Sayfalarını Paylaşma: Belirli bir ses ile ilişkili tüm Reels videolarını direkt mesaj üzerinden paylaşma imkanı sunuldu.

Bunlara ek olarak Instagram, 10’uncu yıl kutlamalarının bir parçası olarak Reels lansmanından bu yana en fazla paylaşılan 20 şarkının listesini paylaştı.

İşte Reels'te en çok paylaşılan 20 şarkı: