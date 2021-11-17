Instagram, yüz tanımayı zorunlu yapmak istiyor: Yüzünü taratmayana giriş izni yok

Instagram, yüz tanımayı zorunlu yapmak istiyor: Yüzünü taratmayana giriş izni yok

Instagram, kullanıcıların gerçek bir kişi olup olmadıklarını anlamak için gelecekte yüz tanımayı zorunlu hale getirebilir.

Yüz tanıma teknolojisi, şehirlerin sokaklarından havalimanlarına, stadyumlardan kamu binalarına kadar hemen hemen hayatın her alanında kullanılmaya başlandı.

Zaman zaman gizlilik endişelerine neden olan bu teknoloji, şimdilerde Instagram'ın da gündeminde.

Platformdaki bot hesapların sayısının artmasından şikayetçi olan Instagram, yüz tanıma sistemi ile kullanıcıların gerçek bir kişi olup olmadıklarını öğrenmek istiyor.

TÜM AÇILARDAN YÜZ TARAMA İSTİYOR

Twitter’da bazı kullanıcılar, Instagram’a giriş yapmaya çalışırken farklı bir ekranla karşılaştıklarını söylüyor.

Şimdilik test aşamasında olan yeni özellik, kullanıcılardan yüzlerinin her açısını gösteren bir selfie videosu çekmelerini istiyor. Yüzünü taratmayanların hesaplarına girmesi engelleniyor.

Türkiye’de de daha önce pek çok kullanıcının karşılaştığı bu özellik, son günlerde yavaş yavaş herkese açılıyor.

Facebook, daha önce yüz tanıma sistemini kullanan fotoğraflarda otomatik kişi etiketleme özelliğini gelen eleştiriler nedeniyle devre dışı bırakmıştı.

Instagram'ın hayata geçireceği yeni özellik ise önümüzdeki süreçte yine çok tartışılacak gibi görünüyor.

INSTAGRAM'DAN AÇIKLAMA

Instagram, kullanıcıların gönderdiği selfie videosunun yüz tanıma veya biyometrik veri toplama amacıyla kullanmayacağını söylüyor.

Instagram'a göre video, Instagram’da hiçbir şekilde görünür olmayacak ve 30 gün içinde tamamen silinecek.

ŞÜPHELİ HESAPLAR İÇİN GEÇERLİ

Ayrıca yüz tanıma ile hesap doğrulama özelliği, yalnızca şüpheli davranış gösteren Instagram hesapları için geçerli olacak.

Yeni özelliğin sosyal medyada eleştirilmesinin ardından açıklama yapan Instagram, şu ifadeleri kullandı:

"Bu özelliği zaten bir yıldan beri test ediyoruz. Video selfie özelliğini kullanma yollarımızdan biri, bir hesabın bot olabileceğini düşünmemizdir. Örneğin, hesap birkaç saniye içinde çok sayıda gönderiyi beğenirse veya binlerce hesabı takip ederse, video selfie hesabın arkasında gerçek bir kişi olup olmadığını belirlememize yardımcı olur.

Çekilen videolar, ekiplerimiz tarafından kontrol edildikten sonra 30 gün içinde tamamen silinir."