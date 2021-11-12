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    Instagram'a durum ekleme özelliği geldi

    Instagram, WhatsApp'ın popüler özelliklerinden "durum ekle" seçeneğini kullanıcılarına sundu.
    • Haber Merkezi
    • 12.11.2021 - 13:35
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    Instagram'a durum ekleme özelliği geldi

    Facebook bünyesinde bulunan dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram, kullanıcılarına yeni bir özellik getirdi.

    Çeşitli yeniliklerle kullanıcılarla olan etkileşimi artırmayı hedefleyen platform, son olarak beğenilen bir WhatsApp özelliğini bünyesine kattı.

    DURUM EKLEME ÖZELLİĞİ GELDİ

    Neredeyse WhatsApp‘ın kuruluşundan beri kullanılan “durum ayarlama” Instagram‘a eklendi

    Bundan sonra kullanıcılar, isterlerse müsait ya da meşgul gibi o anki hallerini belirten bir durum bildirebilecekler.

    instagram durum ekle

    INSTAGRAM DURUM EKLEME NASIL YAPILIR

    Instagram uygulamasını açın ve sağ üstteki mesajlar bölümüne girin. Ardından ekranın üst tarafındaki kullanıcı adınızın hemen altına tıklayarak durum ekleyebilirsiniz.

    Eklediğiniz durum, sohbet ekranında 24 saat boyunca takip ettiğiniz kullanıcılara görünecek.

    Bu özellik, kademeli olarak kullanıcılara sunulduğundan henüz telefonunuza ulaşmamış olabilir.

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