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    Instagram'a ebeveyn kontrolleri geliyor

    Meta, Instagram'da ebeveyn denetimi araçlarının kullanıma sunulacağını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2022 - 10:24
    • Güncelleme : 16.06.2022 - 11:11
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    Instagram'a ebeveyn kontrolleri geliyor

    Geçtiğimiz yıl aniden ortaya çıkarak şirket içindeki bilgileri basına açıklayan bir Facebook muhbiri, özellikle Instagram uygulamasının çocuklara olan zararından bahsetmişti.

    Daha sonra ise çatı şirket Meta, çocuklara daha güvenli bir ortam sunmak için çalışmalar yürütmeye başladı.

    Meta, ebeveynlerin çocuklarının Instagram'da ne kadar zaman harcadıklarını takip etmelerine izin verecek bir özelliği kullanıma sunuyor.

    Sosyal medya devinin yeni denetim özellikleri paketi, artık uygulama içerisinden erişilebilir olacak.

    Çocukların takibi kolaylaşacak

    Yeni özellikle birlikte ebeveynler, çocuklarının hangi hesapları takip ettiğini görebilecek ve çocuklarının uygulamada ne kadar zaman harcadıklarına ilişkin zaman sınırları belirleyebilecek.

    Şirket, nihayetinde ebeveynlerin, çocuklarının tüm faaliyetlerini Meta'nın tüm hizmetlerinde tek bir merkezi yerden kontrol etmesine izin vereceğini de açıkladı.

    instagram


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