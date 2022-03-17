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    Instagram'a ebeveyn kontrolleri geliyor: Çocuklar daha güvende olacak

    Meta, Instagram'da ebeveyn denetimi araçlarını önümüzdeki günlerde kullanıma sunmak için çalışmalar yürütüyor.
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2022 - 11:53
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    Instagram'a ebeveyn kontrolleri geliyor: Çocuklar daha güvende olacak

    Geçtiğimiz yıl aniden ortaya çıkarak şirket içindeki bilgileri basına açıklayan bir Facebook muhbiri, özellikle Instagram uygulamasının çocuklara olan zararından bahsetmişti.

    Bu açıklamaların ardından çatı şirket Meta, çocuklara daha güvenli bir ortam sunmak için çalışmalar yürütmeye başladı.

    INSTAGRAM'A EBEVEYN KONTROLLERİ GELİYOR

    Meta, ebeveynlerin çocuklarının Instagram'da ne kadar zaman harcadıklarını takip etmelerine izin verecek bir özelliği yakında kullanıma sunacak.

    Meta, Instagram denetim araçlarının şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanıma sunulduğunu ve önümüzdeki aylarda küresel çapta yayınlanacağını açıkladı.

    instagram

    Yeni özellikle birlikte ebeveynler, çocuklarının hangi hesapları takip ettiğini görebilecek ve çocuklarının uygulamada ne kadar zaman harcadıklarına ilişkin zaman sınırları belirleyebilecek.

    Şirket, nihayetinde ebeveynlerin, çocuklarının tüm faaliyetlerini Meta'nın tüm hizmetlerinde tek bir merkezi yerden kontrol etmesine izin vereceğini de açıkladı.


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