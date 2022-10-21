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    Instagram'a müzik ekleme özelliği dışında yıllardır beklenen bir özellik daha geliyor!

    Profile müzik ekleme özelliğini getirecek olan Instagram'dan yeni bir özellik daha geliyor. Öğrenilen bilgilere göre gönderi planlayıcı özelliği yakından uygulamaya eklenecek.
    • 21.10.2022 - 13:05
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    Instagram'a müzik ekleme özelliği dışında yıllardır beklenen bir özellik daha geliyor!

    Instagram cephesinden geçtiğimiz günlerde yeni bir güncelleme haberi gelmiş ve artık profillere müzik eklenebileceği öğrenilmişti. 2021 yılında canlı yayınları planlama özelliğini yayına almış olan Instagram'ın, bu defa Reels ve gönderiler için gönderi planlama özelliği üzerinde çalıştığı öğrenildi.

    İlk olarak bir Twitter kullanıcısının keşfettiği test sürümü kısa bir sonra şirket tarafından da onaylandı. Atılan tweetine göre kullanıcılar özelliğe "Gelişmiş Ayarlar" seçeneği üzerinden ulaşabilecek. Ayrıca gönderiyi planlamak için mobil üzerinden gönderi oluştururken, "Bu gönderiyi planla" seçeneğinin yanında bulunan açma kapama butonunu aktif hale getirmeniz yeterli olmuş olacak.

    Instagram a müzik ekleme özelliği dışında yıllardır beklenen bir özellik daha geliyor! #1

    Gönderiyi planladıktan hemen sonra da " Planlanan içerikler" sekmesinde bunu görüntüleyebilmek mümkün olacak. Yine bu kısımdan gerektiğinde gönderiler yeniden planlanabilecek.


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