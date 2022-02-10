Instagram'a toplu yorum ve gönderi silme özelliği geliyor

Instagram, "Activity" olarak isimlendirdiği yeni bir özellik ile kullanıcıların geçmiş etkinlikleri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarını sağlayacak.

Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, son zamanlarda yeni özelliklerini hayata geçirmeye başladı.

Daha önce "kaybolan mesajlar" özelliğini hayata geçiren Instagram, şimdi de kullanıcıların geçmiş aktivitelerini tek bir yerde toplayacak.

Instagram tarafından yapılan açıklamalara göre, uygulamaya eklenecek "Activity" isimli yeni bir bölüm, kullanıcıların geçmiş aktivitesi üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarını sağlayacak.

YORUM VE GÖNDERİLER TOPLU HALDE SİLİNEBİLECEK

Örneğin kullanıcılar, geçmişte hangi gönderilere yorum yaptıklarını bu bölümden toplu halde görebilecek, yorumları ve gönderileri yine toplu halde silebilecek.

Ayrıca geçmişteki etkileşimler ve arama etkinliklerine ilişkin detaylar da Activity bölümü içerisinde yer alacak.

Şimdiye kadar uygulamadaki gönderilerin ve yorumların tek tek kontrol edilmesi ve silinmesi gerekiyordu. Bu nedenle yeni özelliğin, kullanıcılar tarafından oldukça beğenileceğini söyleyebiliriz.

Instagram'ın Activity isimli yeni özelliği, kullanıcılara sunulmaya başlandı. Uygulamayı kontrol ederek özelliğin size gelip gelmediğine göz atabilirsiniz.