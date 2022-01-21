Instagram'a ücretli abonelik özelliği geliyor

Instagram, içerik üreticilerinin para kazanabilmesi için ücretli abonelik özelliğini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, kullanıcılara daha fazla para kazandırabilecek bazı yenilikler üzerinde çalışıyor.

Instagram, içerik üreticilerinin para kazanabilmesi için abonelik özelliğini test etmeye başladı. Bu sayede içerik üreticileri, özel içeriğe erişmek için kullanıcılardan aylık abonelik ücreti almaya başlayacak.

ŞU AN TEST EDİLİYOR

Şimdilik yalnızca ABD'deki 10 influencer tarafından test edilen yeni özellik, yakında tüm kullanıcılar için erişime açılabilir.

Konuyla ilgili Instagram'dan yapılan açıklamada, “Instagram abonelikleri ile içerik oluşturucular, en etkileşimli takipçileriyle daha derin bağlantılar geliştirebilir ve abonelere özel içerik ve avantajlara erişim sağlayarak, aylık gelirlerini artırabilir.” ifadeleri kullanıldı.

Çoğu içerik üreticisi; ayda 19.99, 49.99 veya 99,99 dolar gibi daha yüksek fiyatlandırma denemeden önce, muhtemelen ayda 0,99, 1,99, 2,99 ve 4,99 dolar gibi fiyatları tercih edecek.