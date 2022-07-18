Instagram'a ücretli abonelik sistemi geliyor

İçerik üreticilerinin doğrudan gelir elde edebilmesini sağlayan abonelik sistemi, yakında kullanıma sunulacak.

Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram, reklam gelirlerine ek olarak yeni bir gelir yöntemini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Şimdilik test aşamasında olan özellik, belirli ücretler karşılığında gönderileri ve Reels içeriklerini görmenizi sağlayacak.

Instagram'ın başındaki isim olan Adam Mosseri, Instagram içerik üreticilerinin gönderi ve reels videolarını bir ödeme duvarı arkasına saklayabileceğini açıkladı.

Paylaşımları, yalnızca ödeme yapanlar görebilecek

Normal kullanıcılar abonelere özel olan içerikleri görmeyecek. Bununla beraber aboneler, kendilerine özel reels ve fotoğraflar üzerinde mor bir rozet ve bir taç sembolü görecek.

Bu gönderiler, içerik üreticisinin Instagram profilinde Abone Ana Sayfası adında ayrı bir sayfada yer alacak.

Öte yandan, belirli ücret karşılığında bir profile abone olan kullanıcılar, bu özellikle birlikte içerik üreticilerle sohbet edebilecek. Platformdaki aylık üyelik ücretleri ise 99 sent ile 99 dolar arasında değişiyor.