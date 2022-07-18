Petrol
103.54
2.35%
Euro
17.7562
1.17%
Dolar
17.4872
0.50%
Altın
964.2
0.87%
Borsa
2442
2.51%
Bitcoin
384.375
4.15%
BTXN Coin
7.56
2.85%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Instagram'a ücretli abonelik sistemi geliyor

    İçerik üreticilerinin doğrudan gelir elde edebilmesini sağlayan abonelik sistemi, yakında kullanıma sunulacak.
    • Haber Merkezi
    • 18.07.2022 - 14:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Instagram'a ücretli abonelik sistemi geliyor

    Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram, reklam gelirlerine ek olarak yeni bir gelir yöntemini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

    Şimdilik test aşamasında olan özellik, belirli ücretler karşılığında gönderileri ve Reels içeriklerini görmenizi sağlayacak.

    Instagram'ın başındaki isim olan Adam Mosseri, Instagram içerik üreticilerinin gönderi ve reels videolarını bir ödeme duvarı arkasına saklayabileceğini açıkladı.

    Paylaşımları, yalnızca ödeme yapanlar görebilecek

    Normal kullanıcılar abonelere özel olan içerikleri görmeyecek. Bununla beraber aboneler, kendilerine özel reels ve fotoğraflar üzerinde mor bir rozet ve bir taç sembolü görecek.

    Bu gönderiler, içerik üreticisinin Instagram profilinde Abone Ana Sayfası adında ayrı bir sayfada yer alacak.

    Instagram a ücretli abonelik sistemi geliyor #1

    Öte yandan, belirli ücret karşılığında bir profile abone olan kullanıcılar, bu özellikle birlikte içerik üreticilerle sohbet edebilecek. Platformdaki aylık üyelik ücretleri ise 99 sent ile 99 dolar arasında değişiyor.


    İlginizi Çekebilir

    Victor Nelsson: Geçen sezon kabul edilebilir değildi
    Futbol

    Victor Nelsson: Geçen sezon kabul edilebilir değildi

    Adana'daki kavgada, kendi getirdiği tüfekle öldürüldü
    3. Sayfa

    Adana'daki kavgada, kendi getirdiği tüfekle öldürüldü

    Yapay zeka ile kazanmaya başla
    Metabot

    Yapay zeka ile kazanmaya başla

    Görüş Bildir