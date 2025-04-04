Instagram'a yeni Reels özelliği: 2X hızında izlenebilecek

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Meta'nın popüler platformu Instagram, Reels videolarını 2 kat hızında oynatma özelliğini tüm kullanıcılarına açtı.

Şirket yetkilileri, bu yeniliğin "topluluk tarafından çok talep edilen bir özellik" olduğunu ve kullanıcıların Reels deneyimlerini daha iyi kontrol etmelerine yardımcı olacağını belirtti.

Bu özellik, Netflix, TikTok ve YouTube gibi platformlarda zaten mevcutken, Instagram'ın da bu trende katılması kullanıcılar tarafından memnuniyetle karşılandı.

INSTAGRAM REELS'İ 2X HIZINDA NASIL İZLEYEBİLİRSİNİZ

Instagram Reels videolarını 2 kat hızında izlemek oldukça basit. İzlemek istediğiniz bir Reels videosunu açın ve ekranın sol veya sağ tarafına (kalp simgesinin üstüne) basılı tutun.

Video, anında 2 kat hızında oynatılmaya başlayacak ve videoyu normal hızında izlemek için parmağınızı ekrandan çekmeniz yeterli.

Bu özellik, özellikle uzun Reels videolarını hızlıca gözden geçirmek veya yoğun içerik akışında zamandan tasarruf etmek isteyenler için ideal.