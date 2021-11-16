Instagram'da mesajları 'görüldü' yapmadan okumak için 3 seçenek

Instagram’dan gelen mesajları okurken bazen görüldü iletisini gitmesini istemeyebiliriz. İşte Instagram DM'leri görüldü yapmadan okumanın 3 yolunu sizler için sıraladık...

Instagram fotoğraf ve video paylaşımlarının yanı sıra kullanıcılarına mesajlaşma özelliği de sunuyor.

‘Direct Message’ kelimesinin baş harflerini kullanarak DM diye isimlendirilmekte olan bu mesajlar uygulamada seri bir iletişim halinde kalmanızı sağlıyor. Ancak kimine göre muhteşem, kimine göre ise can sıkıcı bir durum var...

Instagram dm’ de bir mesajı görüntülediğinizde, mesajın altında ‘görüldü’ iletisi beliriveriyor. Bu şekilde dm’ yi gönderen kişi mesajı okuyup okumadığınızı anlamış oluyor.

Bazen o an cevap vermek istemediğiniz mesajlara karşı ayıp olmasın diye de düşünüyorsanız aslında bir çözümü var.

Biri size dm attığında ne yazdığını okumak ama ‘Görüldü’ ibaresinin karşı tarafa iletilmesini istemiyorsanız uygulayabileceğiniz birkaç yöntemi sıraladık.

INSTAGRAM 'GÖRÜLDÜ' ÖZELLİĞİ KAPATILIR MI?

İnstagram uygulaması üzerinde direkt böyle bir özellik şuan için mevcut değil. Sürekli olarak özelliklerini güncelleyen İnstagram’a bu güncellemenin gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

Ancak çareler tükenmiş değil...

BİLDİRİMDEN GÖZ ATIN

İnstagram’da gelen mesaja cevabı görüldü yapmadan okumanın birkaç yöntemi vardır, ilk yöntem Android ve İOS telefonlarda gelen bildirim ekranından gelen mesajı görebilirsiniz, fakat mesaja tıkladığınızda sizi İnstagram’a gidecek ve okundu bildirimi gidecektir bu nedenle tıklamadan sadece bildirim ekranından okumalısınız.

İNTERNETİ KAPATIN

İkinci yöntem ise gelen mesajı görüldü işareti gitmeden görmek için mesaja bakmadan önce İnternet bağlantınızı kesmekle yapabilirsiniz.

İnternet bağlantısını kestikten sonra artık rahat bir şekilde gelen mesajı okuyabilirsiniz, okuma işlemi bittikten sonra da İnternet’i geri açabilirsiniz.

Bu işlemlerde karşı taraf sizin mesajı okuduğunuzu anlayamayacak ve görüldü iletisi gitmeyecektir.

KISITLAMA ÖZELLİĞİ

İlk olarak DM’yi gönderen kişinin ismini profil arama kısmından aratarak kişinin profiline girin. DM’yi gönderen kullanıcının profil sayfasının sağ üst kısmında bulunan 3 noktaya tıklayınız.

Karşınıza seçenekler listesi gelecektir. Buradan ‘Kısıtla’ seçeneğini seçmelisiniz.

Şimdi DM kutunuza geri dönüş yapın.

Göreceksiniz ki mesaj artık ana mesaj sayfasında yer almamaktadır. Kullanıcıyı kısıtladığınız için mesajı ‘Mesaj İstekleri’ kısmına taşınmıştır.

Mesaj isteklerine geldiğinizde kullanıcıdan gelen mesajı görüntüleyebilirsiniz. Mesajı okumanıza rağmen karşı tarafa ‘Görüldü’ bildirimi gitmez.